在428世界職業安全衛生日前夕，台灣區水泥工業同業公會與勞動部職業安全衛生署，27日再度合作，在台北遠東飯店舉辦「水泥業精進健康管理研討會」；水泥公會理事長李坤炎表示，舉辦研討會的目的，就是透過邀請專家、學者及產業界菁英，集思廣益、分享經驗，期能凝聚共識，提供水泥業未來努力的方向，進而達成永續經營，並使相關工作者均能平安、健康、快樂地工作，建立安全健康的產業文化。

李坤炎指出，水泥公會基於永續經營與企業社會責任，追求建立水泥產業整體的職業安全衛生文化，並透過安全伙伴間的溝通及相關活動，不僅讓同業間聚集在一起尋求改善方案，也發揮大廠帶小廠的功能，確保職場安全及工作者身心健康。

除了感謝職安署相關主管，對水泥業職業安全衛生相關業務的支持，及各水泥同業的配合努力，持續朝「零災害」目標邁進，公會強調，也特別感謝應邀出席的礦務局長徐景文，對水泥業長期的輔導與協助。

職安署長鄒子廉表示，為呼應國際勞工組織（ILO）本年倡議的「建立一個正向的安全與健康文化」，採取安全伙伴的結盟方式，得以讓職業安全衛生管理系統不再侷限於個別事業單位，並透過安全伙伴間的溝通及相關活動，不僅讓同業間聚集在一起尋求改善方案，也同時整合產業鏈上下游事業單位，發揮以大帶小的功能。水泥業重視職場安全及身心健康，不僅是維護勞動基本人權，提升企業整體競爭力，更是國家發展進步的重要指標，落實及響應世界職業安全衛生日之精神，保障勞工於工作中免於傷害與疾病的威脅，享有安居樂業的生活。