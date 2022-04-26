陸駐俄大使：無論世界形勢如何變化 中俄將深化合作 10:552022/04/26 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國駐俄羅斯大使張漢暉25日在中俄青年論壇上發言時表示，無論形勢如何變化，中俄兩國將堅持深化合作，努力維護世界穩定。 張漢暉表示，無論國際形勢如何變化，中俄將堅持深化戰略合作，維護國際公平正義，推進新型國際關係，努力維護世界穩定。 張漢暉指出，近年來中俄青年組織的合作與交流已經成為中俄關係的重要組成部分。 易綱：中國貨幣政策首要任務維護物價穩定 《國際金融》俄羅斯央行估將降息 警告經濟結構變化 #中俄 #變化 #張漢 #維護 #形勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－疫情變化左右盤勢 打底中現曙光 04:102022/04/26 全球財經 大陸金融部門齊聲 表態支持實體經濟 04:102022/04/25 產業財經 大陸駐美國大使秦剛：中美應在維護全球糧食安全方面發揮作用 08:122022/04/23 兩岸 陸外交部：推進Omicron阻擊戰 將為世界作出更大貢獻 18:202022/04/25 兩岸 富邦金攜手桃園市府宣示許厝港植樹 維護國家級濕地生態 15:222022/04/25 財經 習近平致電馬克宏祝賀當選 盼中法共同維護多邊主義 15:202022/04/25 兩岸 專‧家‧傳‧真－網路安全遠景夯 無懼升息及戰事 04:102022/04/25 專題周報 達人心法－不斷研究、適時調整 創造最大收益 04:102022/04/23 專題周報 國戰會論壇》外資賣超台股：台灣與戰爭的距離（羅慶生） 08:002022/04/22 海納百川 維護糧食安全 秦剛籲中美深化合作 04:102022/04/24 產業財經 璟垟企業 扮各式管線維護要角 04:102022/04/25 產業特刊 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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