中國駐俄羅斯大使張漢暉25日在中俄青年論壇上發言時表示，無論形勢如何變化，中俄兩國將堅持深化合作，努力維護世界穩定。

張漢暉表示，無論國際形勢如何變化，中俄將堅持深化戰略合作，維護國際公平正義，推進新型國際關係，努力維護世界穩定。

張漢暉指出，近年來中俄青年組織的合作與交流已經成為中俄關係的重要組成部分。