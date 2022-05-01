南港展覽館擴建工程，2018年7月24日上午11時許，林姓外包廠商施作鐵捲門捲箱工事，疏於未佩戴絕緣手套，誤觸電線死亡，士林地檢署偵結，認定李姓工地主任等5人，疏於未進行教育訓練導致意外，應負起職業災害的責任，依過失致死罪起訴榮工公司、三久公司等工地主任共5人。

經濟部國貿局委託台電公司代辦南港展覽館擴建機電工程，台電公司以39億餘元，將機電工程交給榮工公司，榮工將工程中防火捲門、防水閘門再轉給三久公司，三久又將3樓、6樓共34樘的鐵捲門捲箱蓋工程，交給林男以及兒子一同施作。

榮工公司指派李男擔任工地主任，他證稱，工程包給三久公司，不知道三久公司找誰來，也不知道有沒有做教育訓練。俞姓工地副主任，證稱工程根本不會動到電線，有做危害宣導，巡視工作已分工給安衛人員與工程師。李姓工地安全衛生站站長稱，有進行教育訓練，施作前也有進行危害告知，該工程根本不會去剪電線，林姓死者也應該知道不可以剪電線。

榮姓工地工程師，負責監督及管理廠商執行合約，證稱都有做安全危害告知的宣導，不知道那條電線的存在，也沒看到該條電線。三久公司北區謝姓負責人稱，不知道該處有一條電線會影響封蓋工程，無法預料林姓死者會脫逸施工範圍，擅自更改電線的事實。

死者的父親林男說，案發4天前，才被臨時叫上來，並未做工安教育，三久公司未把該電線排除，導致施作時撥弄而脫落，並露出一端包有絕緣膠帶，另一端則為裸線，為了使脫落的電線再接回去，才由兒子接手，因而發生電擊意外。

起訴書指，李等人應確實巡視施工環境、工地現場，聯繫與調整改善工作場所的危害、指揮、監督所執行安全衛生管理事項，防止災害發生之必要措施，依《職業安全衛生法》，事業單位以其事業招人承攬或交付承攬，原事業單位與承攬人、再承攬人間具有「共同作業」的情形，應共負防止職業災害發生的責任。