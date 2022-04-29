為感謝新北市議長蔣根煌在2年疫情期間，捐贈許多防疫物資給第一線醫護、警消同仁，新北市警察局局長黃宗仁今（29）日特別偕同副局長溫枝發、新莊分局長林溫柔、警友會理事長黃志彰、義警大隊長陳汪全、民防大隊長吳建亨等人前往拜會，並贈送防疫大事記「您未曾看見的幕後英雄」給議長，也盼議會能持續支持第一線的辛苦同仁。

對於昨天上路的快篩實名制以及疫調自主填寫，蔣根煌特別關心執行狀況，黃宗仁表示，新北市共892家藥局加入販售，因目前數量有限，造成各藥局門口都大排長龍，新北警也派出近千名警力協助維護排隊安全，避免突發事件或衝突發生。

另有關疫調部分，目前改為由民眾自主填寫疫調單上傳，後續由衛生單位進行資料比對確定個案，聯繫與接觸者匡列的工作則由衛生局、衛生所、教育局及社會局負責，警方目前重點工作在於透過警政系統，找出無聯繫方式個案的電話資料，再回傳衛生局進行簡訊傳遞工作。

黃宗仁也向蔣根煌解說，目前新北市警方會持續針對電子圍籬違規者加強取締，透過電信公司設定手機號後，以基地台定為判定有無違規行為，如有違規情況系統將立即透過簡訊傳遞到警察局110勤務指揮心中，再由勤務指揮中心作業員分配給各分局進行清查確認。

在會談當中，蔣根煌及黃宗仁都一致盼望，希望台灣的疫情能在各界努力下逐漸過去，讓所有民眾回歸正常生活，但仍呼籲民眾減少非必要的外出，遵守防疫規範，大家齊心協力，才能共度疫情難關。