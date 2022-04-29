永豐金(2890)旗下永豐銀行今（29）日啟動企業客戶新台幣綠色定期存款專案，首筆即攜手台積電集團企業創意(3443)共同響應，存款金額2億元，資金將運用於支應銀行綠色建築、可再生能源貸款及汙染防治產業等綠色放款項目。

永豐銀行表示，旗下與時俱進推動各項綠色金融商品，此次響應政府「綠色金融行動方案2.0」啟動綠色存款項目，加速實踐金融業引導資金推動綠色產業並創新發展永續金融商品及服務，同步透過綠色專案融資、綠色科技服務攜手企業夥伴邁向永續發展。

創意電子總經理戴尚義表示，「我們除了自願發行經第三方驗證的永續報告書外，也積極推動溫室氣體排放查證（ISO 14064），並在供應商的管理上，加入「負責任商業聯盟/RBA」之成員，此外也已針對2050淨零排放目標，規劃了短、中、長期執行方案。很高興有此機會能與永豐銀行就綠色存款進行合作，希望透過綠色金融的創新做法，追求企業永續未來。」

永豐銀行表示，近10年積極發展各項綠色金融商品，其中，太陽光電廠融資市佔逾25%、扮演市場領頭羊，迄今融資餘額已達600億，結合綠色存款服務可望使資金更有效流向永續相關產業，同步協助各大企業深化ESG影響力；永豐銀行同時發行綠色債券及可持續發展債券等多元服務。綠色存款專案預計於今（2022年）年底將委由會計師事務所擔任獨立第三方專業認證機構，確認資金用途。

除綠色存款外，永豐銀行多元融資專案亦獲企業夥伴共同響應，包括於今年3月統籌主辦三地集團旗下三地能源建置全台最大漁電共生案、去（2021年）年11月統籌主辦中租迪和旗下五家能源公司156億聯貸案，預計太陽能光電廠融資餘額三年內擴增至千億元以上。

此外，去年起，陸續攜手南方電力建置完整購售綠電交易平台，及提供交易押標金、保證金或電費等信託管理機制；亦於今年初首創「綠能電廠資訊管理系統」並獲經濟部智慧財產局專利認證，透過關鍵數據協助建廠或融資決策及貸後管理，逐步實踐永續金融。