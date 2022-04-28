自許朝「全台最好吃的連鎖咖啡品牌」目標與定位前進的怡客咖啡，今年劍指餐點聯名市場推出名店系列餐點，預計第一波將於5月5日聯手台灣湖南料理首席「彭園湘菜」發表兩款限量餐點，「咖啡仔排藜麥飯」與「左宗棠雞藜麥飯」，讓顧客不僅在怡客咖啡可以吃到兩品牌聯手開發的咖啡創意入菜餐點，更可以吃到彭園傳承超過一甲子的經典名菜「左宗棠雞」。

除此，即日起於彭園、怡客咖啡全門市即可搶先預購「好粽冰沙雙饗禮盒」，為即將到來的端午節做好準備。接二連三的聯名產品絕對讓消費者大飽口福！

怡客咖啡名店系列，第一波與擁有超過一甲子經驗湖南料理品牌的彭園聯名，5月5日將於怡客咖啡全門市（101門市及陶博館門市除外）推出兩款限量餐點。第一款特別選用怡客咖啡的精選莊園咖啡豆創意入菜的「咖啡仔排藜麥飯」套餐，售價240元。淡淡的咖啡香完美融入在慢火熬煮的排骨中，創意十足，搭配怡客經典藜麥飯與新鮮沙拉碗，標榜兼具健康與美味。另一款則是來自彭園的經典名菜「左宗棠雞藜麥飯」套餐，售價270元。將彭園的最招牌名菜左宗棠雞轉化為怡客咖啡餐點的主菜，正宗的左宗棠雞帶出咖啡廳餐點的新高度，甜甜酸酸又帶點微辣加上柔嫩的口感。

怡客咖啡並與彭園聯名推出端午節送禮首選「好粽冰沙雙饗禮盒」，以彭園經典名菜左宗棠雞創新入粽！先炸後炒，佐以辛香料大火快炒雞腿肉酥脆軟嫩，辛辣帶勁。充分展現湖南菜色口味。而特色料理土家花椰菜，酥脆花椰菜搭配鹹香臘肉再搭配軟糯的糯米，既辣味豐富又融合每一種食材的獨特味道。「好粽冰沙雙饗禮盒」售價898元，內容物除了有彭園經典再現的左宗棠雞肉粽兩份及土家花椰米臘肉粽兩份，還有怡客咖啡特別為了此次合作研發的洛神玫瑰果冰沙兩份、洋甘菊香柚冰沙兩份、美式咖啡買一送一券四張，及彭園線上購物抵用券100元一張。

洛神玫瑰果冰沙風味獨特，在洛神花的提味下散發出淡淡的玫瑰果香氣，入口冰涼順口卻不會有不自然的過濃香氣，洋甘菊香柚冰沙除了夏天必備的柚香外，還添加了洋甘菊，充滿特有的香甜味，喝下去爽口無比！除了「好粽冰沙雙饗禮盒」上述所含的內容物外，在預購期間只要怡客咖啡門市購入「好粽冰沙雙饗禮盒」即可獲得一張怡客咖啡特別加贈的80元飲品兌換券。這個端午節怡客咖啡及彭園讓你有吃又有拿，送禮自用兩相宜。

怡客咖啡總經理劉人豪表示，怡客攜手彭園 推出聯名餐食，是致力提升餐點體驗的第一步，讓顧客能夠在店內吃到名店餐點，這次跟70年歷史名店彭園的合作非常的開心，雙方都在彼此的餐廳裡有互相品牌的產品合作，彼此有共識地去提升顧客在店內用餐的體驗，給顧客更多Wow的感受，這也是怡客咖啡今年在溝通全台最好吃連鎖咖啡品牌的第一步，預計這波餐點具有銷售破萬份的動能。