搶攻母親節餐飲商機，4月30日至5月8日至天成文旅華山町餐酒館，用餐消費滿3,000元，加贈總價值1,560元「寵愛媽媽二件組」，內含：天成文旅蜂蜜蘆薈潤膚乳與天成文旅橄欖精油洗髮沐浴凝露。以舒適挑高的餐飲空間、風味多元的韓式料理，寵愛母親。

天成文旅華山町餐酒館搭配本季十多道特色韓式料理，有外酥內嫩的歐爸香酥糖醋雞、香辣帶勁的春川辣炒雞、口感清甜的高麗人蔘雞湯、清爽解膩的黃金柚油醋沙拉佐韓式烤五花、DIY生菜包肉的釜山炭烤豚五花、Q彈香辣的炙燒乳酪辣炒年糕、層次豐富的明太子石鍋拌飯、暖心開胃的辛辣起士部隊鍋、特製創意菜秘製泡菜豚五花披薩以及韓式必點的綜合海鮮煎餅，歡聚母親節盡饗美好食光。

「寵愛媽媽二件組」為天成飯店集團遴選飯店超人氣備品，天成文旅橄欖精油洗髮沐浴凝露，結合臉部、沐浴與髮浴三效合一的特性，自推出以來深受消費者喜愛，淡雅的橄欖清香讓沐浴時光十分放鬆，美好的星級享受在家輕鬆擁有。搭配天成文旅蜂蜜蘆薈潤膚乳，溫和滋潤特性與淡柔清香的香氛，提供肌膚完整呵護。