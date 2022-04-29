本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡(2758)持續在台積極展店，今（29）日宣布與台北捷運公司創新合作聯名店「Metro Taipei×LOUISA COFFEE」，首店5月1日於大安森林公園站開幕，並將尋覓更多合適車站設點，第2家門市預計將在捷運行政大樓1樓開設北捷總部旗艦店。

路易莎咖啡為推廣精品平價咖啡，對此著重深耕「全方位咖啡生活」經營，此次異業結盟北捷首創全新品牌「Metro Taipei×LOUISA COFFEE」，並擁有一系列全新設計視覺，包括馬克杯、外帶杯等周邊商品，以及獨家特製的店內餐點。

首家「Metro Taipei×LOUISA COFFEE」聯名店將既有的大安森林公園店換新裝，以北捷經典的藍、綠色為全新形象設計主軸，用地球色系呼應北捷對永續城市的貢獻。杯身的活潑曲線則以捷運地圖為靈感，象徵快速、便捷及旅客生活圈的串聯。

「Metro Taipei×LOUISA COFFEE」除將提供長年位居熱銷前3名的經典、莊園系列，並獨家供應「北捷經典訂製配方」、「大師私藏訂製配方」及3款新手沖。餐食則有五穀三明治、義式熱壓、貝果、可頌、法棍5款夾餡輕食系列，其中可頌及法棍為聯名店獨賣。

路易莎咖啡表示，選擇大安森林公園店作為首家聯名店，對雙方皆有重大意義。該門市為2018年品牌首次、也是目前唯一進駐捷運站體設點的門市。門市緊鄰都會森林公園出口處，下凹式庭園建築及戶外座位配置，是結合咖啡與生活的經典門市。

路易莎咖啡2021年合併營收寫18.78億元次高、年減4.98％，毛利率登52.79％新高，但三級警戒使營業利益衰退66.2％至0.65億元，為近4年低點，營益率探3.5％新低。歸屬母公司稅後淨利0.88億元、年減43.62％，每股盈餘4.4元，分為近3年、近4年低點。

路易莎咖啡2022年3月自結合併營收1.912億元，較2月1.48億元成長達29.24％、較去年同期1.914億元微減0.1％，創歷史次高。首季自結合併營收5.2億元，較去年第四季5.47億元小減4.93％、較去年同期5.24億元微減0.8％，仍創同期次高。

為擴大集團營運規模，路易莎咖啡持續多角化經營，包括創設健身品牌「Self room」、於CITYLINK松山貳號店開設結合路易莎咖啡門市的「路易莎生活運動館」，並攜手前泰總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團，創立泰菜餐廳「初泰PIKUL」。

展望後市，路易莎咖啡除力拚營運重返成長軌道，並將透過異業結盟、地方創生及進軍校園等方式在台持續積極展店、發展企業咖啡用豆市場，海外市場則採合作發展策略布局、目標2年內進軍美國市場，帶動營收3～5年較目前倍增。