輕食聯名夯，統一超(2912)7-ELEVEN即日起首度聯名日本迴轉壽司品牌三大天王之一的「HAMA-SUSHI」推出3款聯名新品，預期帶動相關類別業績成長1成以上。

據7-ELEVEN觀察，消費者在春夏挑選飯糰、壽司、沙拉等清爽餐點當作正餐的比例相較其他季節高出2成，隨著氣溫升高、輕食料理正是開胃好選擇，看準季節轉換的體感商機，7-ELEVEN從人氣類別著手，與日本知名迴轉壽司品牌「HAMA-SUSHI」合作開發3款全新輕食餐點。

統一超表示，此次7-ELEVEN聯名新品採多樣化組合及營養均衡概念開發，HAMA豪華海陸壽司組由HAMA-SUSHI店內人氣口味「炙燒明太子鮭魚壽司」、「醬燒牛肉壽司」為發想，更首度推出沙拉聯名餐盒HAMA烤鮭魚時蔬沙拉，使用進口智利銀鮭，搭配多種烤時蔬佐紅酒醋醬，口感層次豐富，方便外食族均衡飲食；新品上市預計可吸引上班、學生族嚐鮮，帶動相關類別業績成長1成以上。

統一超3月合併營業收入232.09億元，較去年同期增加4.85%，創下歷年同月新高，累計第1季合併營收為677.36億元，年增4.13%。

展望4月，統一超表示，7-ELEVEN迎接清明連假展開「春遊三支付」活動，掌握換季飲食商機，並藉由OPEN POINT會員生態圈串接虛實消費體驗，營運向上可期。