新北市府今舉行「土城區明德段商業用地招商案」啟動典禮，宣布將打造地下3層、地上7層的複合式大樓，未來將有7-ELEVEN、康是美、星巴克等統一集團品牌進駐。（蔡雯如攝）

新北市與國有財產署合作，在土城暫緩發展區推「土城區明德段商業用地招商案」，最終由統一超商得標，市府今舉行投資啟動典禮，宣布將打造地下3層、地上7層的複合式大樓，未來將有7-ELEVEN、康是美、星巴克等統一集團品牌進駐，創造200個就業機會，也規畫新創孵化器共享空間，盼引入新創企業進駐，全案投資金額約7.5億元，預計2025年底完工。

明德段商業區位於捷運板南線海山站、土城站及萬大線二期LG10站中心點，鄰近土城醫院，車行10分鐘內可上國道三號及台65快速道路，交通便捷。

新北市副市長謝政達、統一超商董事長特助陳瑞堂、財政部國產署長曾國基今參與投資啟動典禮。謝政達表示，土城暫緩發展區經過軍事用地解禁，透過市地重劃開發，使得該區擁有板南線、萬大線雙捷運等交通優勢，周邊的國3北土城交流道也預計明年動工，加上周邊又有土城醫院等優良住宅環境、醫療資源，未來勢必會吸引大量人口移居就業。

陳瑞堂說，統一超商首度投資地區商業中心就是在土城明德段商業區，未來將以「連鎖品牌」、「消費智能」及「活絡商辦」為核心，引進7-ELEVEN、康是美及星巴克等品牌進駐，活絡地方就業、機能發展，另外統一超商也會在此建立新北企業營運總部，成為市府造鎮的夥伴。

另外，為了扶植新創產業，複合式大樓也會建置新創孵化器共享空間。經發局指出，新北轄內目前有10處新創基地，市府近年除了在土城推動製造業數位轉型計畫，引導傳產發展智慧製造外，也希望吸引新創產業進駐。

經發局表示，像是土城員和段青年社會住宅的「新北科技新創基地」就預計招募人工智慧(AI)、5G、雲端計算、物聯網等科技新創團隊及著；土城承霖段工業區也有不少業者申請立體化方案爭取容積獎勵，創造餐飲新創共享基地。

經發局補充，除了與統一超商合作推動明德段商業區發展外，市府也持續推動招商引資，今年預計推出「林口國宅段37地號國有土地招商案」及「台北大學特定區停二用地招商案」，盼活化各處商業發展，促進優質生活環境。