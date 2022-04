橘子(6180)旗下樂點(GASH)與知名IP廠商品曄文創《阿嬤養的怪獸》聯手推出胖胖猿Chubby ape NFT,是台灣遊戲公司第一次與文創IP商聯名推出NFT產品。Chubby ape NFT將在Polygon鏈上總發行數量為10,000個,4/27優先開放給白名單購買。

樂點營運長周繁湘表示,樂點多年來深耕數位娛樂領域,對於遊戲產業有深入的產業洞見,並深知玩家喜好。樂點的「區塊鏈BaaS一站式整合服務」在技術開發與應用、行銷推廣、核心會員經營將協助合作夥伴數位競爭力。

首發專案Chubby ape NFT是一款結合IP與遊戲的項目,將遊戲內的角色換裝功能(Avatar系統)透過ERC-998技術以CNFT的型態呈現,具收藏價值。擁有Chubby ape NFT將會是往後進入樂點推出區塊鏈相關項目的重要憑證,後續更將朝五流(IP流/潮流/遊戲流/創作流/藝術流)方向發展出更豐富的區塊鏈生態圈。

Chubby ape NFT胖胖猿是將Metadata及圖像存儲的PFP(Profile for Picture)NFT,鑄造時隨機產生獨一無二專屬胖胖猿圖素。除此之外,購買任一隻Chubby ape NFT還可免費鑄造額外的13個NFT (12個Chubby metal armor NFT胖胖猿裝備及1個Chubby metal ape NFT金屬胖胖猿),胖胖猿使用ERC-721、ERC-1155及ERC-998等協議,提供更豐富與多元性的組合。ERC-998 為可組合非同質化代幣(Composable NFTs,CNFT),其結構設計是可以任何一個NFT擁有其他NFT轉移CNFT時,在轉移CNFT時就是轉移CNFT所擁有的整個層級結構和所屬關係。甚至可將所屬之NFT帶入到Discord內進行玩家與NPC的PVE (Player vs Environment)或玩家間的對戰PVP(Player vs player)任務賺取獎勵代幣。

胖胖猿裝備採用More loot技術設計,5種不同型態(戰損、原型、白金、黑鋼、碳鋼)與不同個性造型裝備,每個配件具有隨機分佈的稀缺特徵,將6個分別對應的裝備與胖胖猿NFT組合成專屬於你的金屬胖胖猿NFT。各裝備會得到不同的屬性數值,其屬性數值將影響在Discord Game內的強弱程度,且組合後原本的胖胖猿和金屬胖胖猿NFT仍會保留下來而不會消失,甚至可在二級市場增值轉售。Chubby ape NFT具有更多元與價值性的賦能,陸續將對外公告,逐步展現台灣遊戲產業在NFT及鏈遊領域的策略與軟實力。