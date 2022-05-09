芮氏規模6.1強震！14：23狂搖2分鐘 宜花北東3級 14:262022/05/09 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 芮氏規模6.1地震。北部、東部相當有感。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午2點23分一陣天搖地動，全台感受到明顯搖晃。根據中央氣象局觀測，東部外海發生芮氏規模6.1地震，深度約27公里；雖然在外海發生，但北部、東部感受格外強烈，尤其先上下跳動再左右搖晃，讓不少位在高樓層的民眾，發出驚呼。 根據觀測資料，宜蘭、花蓮、雙北市、台東震度均達3級；桃竹苗2級、台中及南投也是2級；彰化以南至屏東2級；外島澎湖、金門、馬祖為1級。 臺南柳營規模3.9極淺層地震 最大震度嘉義縣3級 全聯北北基桃383家門市明早開賣快篩 每人限購1組 #地震 #地牛翻身 #強烈 #有感 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞培快篩10點開賣！4大超商、全聯等8大通路都買得到 1劑180元 08:162022/05/09 生活 東契奇準大三元 獨行俠主場射日 04:102022/05/08 運動天地 驚悚！高雄女清晨送貨 慘遭貨梯夾頸當場身亡 08:412022/05/06 社會 張嘴嘎嘎響 當心顳顎關節卡住了 04:102022/05/08 生活新聞 上海復工亂象多 廣達傳員工騷動 04:102022/05/07 財經要聞 全聯383家門市明開賣亞培快篩 價格、數量一次看 17:432022/05/08 財經 北北基桃成疫情重災區 柯文哲示警：2周後換中南部 17:172022/05/06 生活 北北基桃7-11康是美、全家 9日10時開賣快篩 22:472022/05/08 生活 群聯Q1淨利21.85億 同期新高 04:102022/05/07 證券．權證 熟女酒後狂吃「父子丼」 下體痛就醫遭通報性侵 真相曝光父子沒事 16:022022/05/05 社會 移工遭麥堆活埋身亡 南市消防二大加強演訓防憾事 14:272022/05/02 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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