今天下午2點23分一陣天搖地動，全台感受到明顯搖晃。根據中央氣象局觀測，東部外海發生芮氏規模6.1地震，深度約27公里；雖然在外海發生，但北部、東部感受格外強烈，尤其先上下跳動再左右搖晃，讓不少位在高樓層的民眾，發出驚呼。

根據觀測資料，宜蘭、花蓮、雙北市、台東震度均達3級；桃竹苗2級、台中及南投也是2級；彰化以南至屏東2級；外島澎湖、金門、馬祖為1級。