因應國內疫情嚴峻，全聯福利中心與國內外廠商接洽合作，引進家用快篩試劑，將於明（5/9）早上10點起，在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。

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