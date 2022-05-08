全聯北北基桃383家門市明早開賣快篩 每人限購1組 18:582022/05/08 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北北基桃的全聯門市明（9日）起陸續開賣家用快篩。（吳奕萱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應國內疫情嚴峻，全聯福利中心與國內外廠商接洽合作，引進家用快篩試劑，將於明（5/9）早上10點起，在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。 蔡英文曝5月預計取得快篩試劑1億劑 網友反應出爐 嘉義縣＋187足跡熱點曝 阿里山衛生所快篩實名制開賣 #北北基桃 #全聯 #快篩 #亞培 #快篩試劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 母親節「大份量炸雞」助攻團聚 速食店推優惠加溫親子情 16:472022/05/03 生活 轉嫁天災風險 國泰產芭樂險開賣 04:102022/05/06 全球財經 桃園新增6882人確診 欣興電子龜山廠638人中鏢 16:572022/05/07 生活 台北電影節公布開閉幕片 徐若瑄、柯震東、張孝全齊亮相 14:302022/05/05 娛樂 甜甜圈激撞炸雞變身漢堡 21世紀限時開賣鹹甜新品 16:112022/05/05 生活 全聯、4大超商明起販售快篩 屈臣氏降價 台隆10家門市開賣 16:162022/05/08 生活 母親節宅食孝親 Uber Eats 優市「寵愛媽咪」專區5／6開賣 12:352022/05/04 生活 瓦城母親節套餐開賣 快閃期間點用再贈2,000元電子回饋券 16:152022/05/05 生活 FENDI、VERSACE世紀大混血 爆款印花包12日開賣 19:062022/05/07 生活 快篩難買民怨炸鍋 蔡英文：這個月預計取得1億劑左右 20:362022/05/06 政治 左營果貿房價 四年強漲一倍 04:102022/05/03 產業特刊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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