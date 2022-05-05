《童話．世界》邀來尹馨（左起）、張孝全與李康生三位台北電影獎帝后同台飆戲。（台北電影節提供）

2022台北電影節今（5日）公布本屆開、閉幕片，開幕片是陳駿霖導演睽違9年的新作《初戀慢半拍》，邀來徐若瑄與柯震東大談年下姊弟戀，釀出初戀酸甜滋味；閉幕片則是唐福睿首部長片《童話．世界》，由張孝全、李康生、尹馨等多名實力派演員挑戰社會寫實題材，2部作品風格大異其趣，除反映台片多元類型，在題材選擇上也更加豐富，並且勢必成為今年台灣電影的年度強棒。

導演陳駿霖延續前作《一頁台北》和《明天記得愛上我》都會浪漫愛情風格，《初戀慢半拍》邀請徐若瑄與柯震東共同主演，故事描述年近30的男主角小洪外型雖然超帥氣，卻因為個性木訥而持續更新母胎單身紀錄，有天他在表哥介紹下，認識了令他一見鍾情的女子樂樂，一段浪漫愛情就在台北夜晚裡悄悄展開，除了柯震東飾演靦腆男孩，徐若瑄在片中也以成熟都會女子的捲髮形象現身，在今日首度曝光的片段中，觀眾可從柯震東、徐若瑄兩人互動中，搶先一睹本片輕快可愛的浪漫氛圍。

除徐若瑄、柯震東外，該片還有于子育、范少勳、黑嘉嘉、侯彥西和姚黛瑋等人共同攜手，先前已在義大利遠東影展收穫好口碑，將在台北電影節進行亞洲首映。導演陳駿霖表示：「我的第一部短片《美》曾在台北電影節放映，這幾年也陸續當過台北電影獎評審、拍攝台北電影節形象廣告，這次《初戀慢半拍》能在台北電影節亞洲首映，真的非常榮幸！」對於該片終於要回到台灣與觀眾見面，他除了興奮外，也表示很期待看到屆時觀眾反應。

《童話．世界》是律師出身的唐福睿首部作品，描述律師張正煦接到委託，發現嫌犯湯師承竟是自己剛出道執業時接觸過的客戶，當時受雇於其他事務所的他，接受老闆指示替嫌犯辯護，卻因此嚴重傷害到被害者；如今他為了彌補，決心不計代價追求屬於自己的正義。身兼編導的唐福睿導演融合他法律出身的經歷，並邀來台北電影獎影帝張孝全飾演律師，加上同為台北電影獎影帝李康生、影后尹馨、以及夏于喬、江宜蓉等實力派演員一字排開，期待值爆表。

導演唐福睿說，非常榮幸該片能被選為閉幕片，這對新導演而言是非常棒的起點，同時也是對於他結合法學與戲劇專業創作的莫大肯定。他也期待首映當天觀眾的回饋，「我相信不論是否熟悉司法制度或相關議題，都能在這部電影裡獲得觀影樂趣及體會。」今也釋出超前導預告，在列車上陪伴女學生的張孝全，和飾演補習班教師的李康生，寧靜中似乎散發出風雨欲來的緊張氣氛，令人好奇電影發展。

2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月16日揭曉，影展票券將在6月12日於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。