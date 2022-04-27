會外賽評審照。（金馬執委會提供）

金穗入圍者專屬沙龍「穗穗念」講師群。（金馬執委會提供）

第44屆金穗獎頒獎典禮將於6月11日舉行，除了由導演林書宇率領的正式評審團選出各項得主，還有群集跨界名人與影評專家的會外獎也將提供獨到觀點，推薦他們心目中的最佳影片。其中，白癡公主、白昆禾、又仁、嚎哮排演要集思廣益選出「社群名人推薦獎」；超粒方、雀雀、波昂刺刺、葉郎、太空小姐則要爭辯「影評人推薦獎」；而所有參加金穗影展的觀眾也可以投票選出「觀眾票選獎」。

去年由唐綺陽、HowHow、反正我很閒、HOOK首開先例的「金穗獎社群名人推薦獎」，今年再接再厲請出擁有百萬粉絲的白癡公主、以《爸爸被革職的那天》抱回4座「走鐘獎」的白昆禾、全方位創作藝人又仁、「嚎哮排演」的靈魂人物黃建豪與蕭東意出任。五位透過網路影像而具有高人氣的創作者，要如何從61部入圍影片選出最愛，令人期待。「影評人推薦獎」則網羅超粒方（超粒方）、雀雀（雀雀看電影）、波昂刺刺（Das Kino波電影）、太空小姐（太空小姐吃電影）、葉郎（葉郎：異聞筆記 ／ Dr. Strangenote）5位風格截然不同的影評人。他們也將與聞天祥執行長同台開講「金穗選片指南」，活動將於5／4下午13點起於金穗官網開放報名，5／14於國立臺灣博物館南門館小白宮舉行。

金穗獎旨在鼓勵新銳，去年首度承辦的金馬執委會特別規劃「產業放映間」鼓吹業界與媒體飽覽群片尋找千里馬，今年特地為金穗入圍者打造專屬沙龍「穗穗念」。除了邀請評審團主席林書宇以及「金穗導師」監製葉如芬、導演楊雅喆、金馬影后桂綸鎂來開講，其餘豪華陣容還有億萬導演程偉豪、日舞影展與金馬獎最佳動畫短片得主謝文明、法國克萊蒙費宏短片影展實驗競賽首獎導演黃邦銓、《孤味》監製劉宛玲和導演許承傑、《當男人戀愛時》監製金百倫、《聽見歌 再唱》導演楊智麟等多位傑出影人，分享他們的獨到心法與親身經驗，並提供入圍者們打破沙鍋問到底的難得機會。

「優良電影劇本」也共襄盛舉於金穗影展期間舉辦系列講座。請來拿過首獎的知名編劇王莉雯、台北電影獎最佳編劇蔡顗禾、金馬獎最佳編劇蔡宗翰，一起暢談業界生存法則；黃秀蘭律師將與《我吃了那男孩一整年的早餐》編導杜政哲、監製王慧珍探討改編真人真事的授權問題；《當男人戀愛時》監製金百倫、程偉豪與《詭扯》編導許富翔則要從他們的實例經驗分享重製與改編的拿捏；索尼影業台灣分公司總經理余卜康、監製徐國倫、陸相科技執行長徐嘉聆則從產業角度講解如何成功開發好劇本。歡迎有志從事編劇的創作者踴躍報名。

金穗獎入圍影片將於6月3日到6月12日在主場地台北光點華山電影館放映，其他實體放映還包括台中中山73影視藝文空間與花蓮鐵道電影院。影迷們也可以把握6月3日到30日透過線上影院觀賞所有入圍與得獎作品。更多影展及活動訊息將陸續公佈，請鎖定金穗官網、臉書粉專、IG，隨時掌握最新資訊。