新北市議員第一選區（淡水、八里、三芝、石門）因國民黨現任鄭戴麗香退休，藍營預計提名2席，僅現任議員陳偉杰登記，缺額令地方黨部苦惱。近日各地推薦人選眾多，據悉地方建議提名奧運空手道銅牌得主文姿云參戰，地方黨部主委黃志雄證實有人推薦她，但文姿云目前正在備戰亞運，還是要看選手意願。

四連霸的新北第一選區市議員鄭戴麗香因心臟、坐骨神經等健康因素，決定不再選議員，地方盛傳，鄭戴麗香原想要接棒給自己兒媳婦，然而媳婦表示未有意願。

因為退休宣布得匆促，目前各地推薦人選不斷，包括新北市府青年局長錢念群，前立委柯志恩等人都被提及，八里前黨部主委陳進祥女兒陳家慧也已表態爭取。

但最具亮點的就是地方推薦在本屆奧運表現亮眼的小清新文姿云，她從小在淡水地區長大，形象清新，加上現任地方黨部主委黃志雄也是體育選手出身，不少人希望她能循黃志雄模式從政。

黃志雄表示，目前地方推薦人選有很多，文姿云確實有人提出來，不過據他了解，文姿云目前仍在備戰亞運，還是要徵求她個人意願。

黃志雄說，第二波徵召作業預計在初選結束後約5月下旬開始，到時人選就會篤定。

文姿云父親文耀賢今接受訪問時表示，沒聽說這件事，現在文姿云正在備戰亞運，不可能出來選。