FENDI、VERSACE聯手推出「Fendace」系列，將於12日上市開賣。（FENDI提供）

在去年米蘭時裝周尾聲，FENDI、VERSACE為時尚迷們給出巨大的驚喜，兩品牌將各自經典圖騰、元素、爆款包等融合，推出結合兩品牌名稱的合作企劃「Fendace」，近期品牌形象照出爐，請到包括Adut Akech、Amar Akway 、Imaan Hammam 和張麗娜等人多位超模演繹，而這個世紀聯名也將在12日上市開賣。

「Fendace」系列形象照正式公開。（FENDI提供）

「Fendace」系列形象照正式公開。（FENDI提供）

Fendi 高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones表示，「與其說是合作，不如說是換位設計，最重要的是，這是基於兩個品牌的情誼之上。短暫分開之後再聚首，是件多美好的事，也是歌頌對我帶來莫大啟發的女性。」此次兩品牌聯合發表此企劃，其實就是兩品牌設計師換位思考，由Kim Jones 、Sylvia Venturini Fendi 以他們心目中的 VERSACE進行設計，而 Donatella Versace 也為FENDI打造全新造型。

FENDI FENDACE膠囊系列 綁帶造型Baguette，價格店洽。（FENDI提供）

FENDI FENDACE膠囊系列 Nano Fendigraphy ，3萬8500元。（FENDI提供）

FENDI FENDACE膠囊系列 Nano Fendigraphy ，3萬8500元。（FENDI提供）

在本次企劃中最讓粉絲期待的莫過於融合兩品牌元素的包款，如FENDI熱賣包款Peekaboo和Baguette換上VERSACE標誌性的巴洛克華麗印花、VERSACE高人氣的La Medusa包款也結合了FF logo與美杜莎頭像圖案等，該系列將於5月12日於全球期間店上市開賣，台灣並設質限定店，但將分別透過 FENDI 與 Versace 官網與零售精品店進行銷售，FENDI 銷售 VERSACE BY FENDI 系列，FENDI BY VERSACE 款式可在 Versace 精品店和品牌官網購買。