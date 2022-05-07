FENDI、VERSACE聯手推出「Fendace」系列，將於12日上市開賣。（FENDI提供）
FENDI、VERSACE聯手推出「Fendace」系列，將於12日上市開賣。（FENDI提供）

在去年米蘭時裝周尾聲，FENDI、VERSACE為時尚迷們給出巨大的驚喜，兩品牌將各自經典圖騰、元素、爆款包等融合，推出結合兩品牌名稱的合作企劃「Fendace」，近期品牌形象照出爐，請到包括Adut Akech、Amar Akway 、Imaan Hammam 和張麗娜等人多位超模演繹，而這個世紀聯名也將在12日上市開賣。

「Fendace」系列形象照正式公開。（FENDI提供）
「Fendace」系列形象照正式公開。（FENDI提供）
「Fendace」系列形象照正式公開。（FENDI提供）
「Fendace」系列形象照正式公開。（FENDI提供）

Fendi 高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones表示，「與其說是合作，不如說是換位設計，最重要的是，這是基於兩個品牌的情誼之上。短暫分開之後再聚首，是件多美好的事，也是歌頌對我帶來莫大啟發的女性。」此次兩品牌聯合發表此企劃，其實就是兩品牌設計師換位思考，由Kim Jones 、Sylvia Venturini Fendi 以他們心目中的 VERSACE進行設計，而 Donatella Versace 也為FENDI打造全新造型。

FENDI FENDACE膠囊系列 綁帶造型Baguette，價格店洽。（FENDI提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 綁帶造型Baguette，價格店洽。（FENDI提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 Nano Fendigraphy ，3萬8500元。（FENDI提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 Nano Fendigraphy ，3萬8500元。（FENDI提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 Nano Fendigraphy ，3萬8500元。（FENDI提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 Nano Fendigraphy ，3萬8500元。（FENDI提供）

在本次企劃中最讓粉絲期待的莫過於融合兩品牌元素的包款，如FENDI熱賣包款Peekaboo和Baguette換上VERSACE標誌性的巴洛克華麗印花、VERSACE高人氣的La Medusa包款也結合了FF logo與美杜莎頭像圖案等，該系列將於5月12日於全球期間店上市開賣，台灣並設質限定店，但將分別透過 FENDI 與 Versace 官網與零售精品店進行銷售，FENDI 銷售 VERSACE BY FENDI 系列，FENDI BY VERSACE 款式可在 Versace 精品店和品牌官網購買。

Valentino Mini Loco包 性感現蹤
OMEGAxSwatch Speedmaster表 全新登場
#FENDI #VERSACE #兩品牌 #企劃 #包款