從左到右依次為：超模陳瑜、名人何超蓮、藝人趙小棠及歌手徐藝洋（Valentino提供）

Valentino發表全新的Mini Loco包款，以過往的Loco包款系列外型和皮革再續神話，全新的Mini尺寸除了保有VLogo Signature金屬標誌和雙肩帶設計外，尺寸也設計的更為迷你，寬20 x 高11 x 深5公分，相當具有吸引力。而全新的Mini Loco包款上市也請來超模陳瑜、名人何超蓮、藝人趙小棠及歌手徐藝洋等人性感展演。