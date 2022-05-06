Valentino Mini Loco包 性感現蹤 20:282022/05/06 中時 黃唯淯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從左到右依次為：超模陳瑜、名人何超蓮、藝人趙小棠及歌手徐藝洋（Valentino提供） Valentino發表全新的Mini Loco包款，以過往的Loco包款系列外型和皮革再續神話，全新的Mini尺寸除了保有VLogo Signature金屬標誌和雙肩帶設計外，尺寸也設計的更為迷你，寬20 x 高11 x 深5公分，相當具有吸引力。而全新的Mini Loco包款上市也請來超模陳瑜、名人何超蓮、藝人趙小棠及歌手徐藝洋等人性感展演。 Lady D-Joy 經典新演繹 Mini-LED滲透率提升 台表科、富采權證熱 #包款 #Valentino #Mini #Loco #MiniLoco 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富采 大秀Micro LED技術 04:102022/04/22 產業．科技 富采建新廠 拚Micro LED量產 04:102022/05/02 產業．科技 西屯停車場暗夜起火狂燃 福特、Mini遭燒成廢鐵 08:542022/04/19 社會 春暖花開包包換新裝 04:102022/04/11 時尚消費 Touch Taiwan 面板雙虎大拚場 04:102022/04/19 產業．科技 《國際產業》法IT商Capgemini上季營收躍升 人才吃緊堪憂 15:492022/04/28 財經 《熱門族群》Mini LED照亮營運 法人欽點2將 16:102022/04/25 財經 《產業分析》Micro從利基型出發 2026年裝置量拚1537萬台(2-2) 16:192022/04/25 財經 全聯小時達福袋藏Mini Cooper 04:102022/05/02 時尚消費 免外出「全聯小時達」母親節福袋抽Mini Cooper 16:242022/04/21 生活 《光電股》拚最佳化合物半導體投資平台 富采Touch展秀先進技術 16:402022/04/21 財經 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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