法國IT諮詢服務公司Capgemini周四表示，在勞動力市場吃緊情形下，公司員工流動率仍太高。而受到雲端業務和資料業務推動，上季營收表現強勁。

執行長Aiman Ezzat指出，勞動力市場現在需求大於供給，公司員工流失率高於之前尋常的水準。該公司希望到今年底前，這個數字會開始下降，但預計需要2至3年時間才能回復到「正常化」。

對IT專家的高需求以及可用員工的短缺，讓IT企業競相吸引新人才。

Capgemini公布第一季營收51.7億歐元(約54.4億美元)，較去年同期增加17.7%。執行長說，這是公司連續第四個季度出現成長。

第一季訂單總共51.7億歐元(至54.4億歐元)，年增26%。

摩根大通分析師在一份報告中表示，總體而言，投資者應會對第一季的強勁表現感到非常滿意，儘管Capgemini沒有提高2022年的業績財測，但現在仍有更大的空間取得較佳表現。

獲益於朝向雲端運算的轉變，Capgemini曾在二月公布2021年全年獲利超出預期，該公司當時也警告稱，加薪的壓力以及員工重返辦公室的成本，將拖累2022年的利潤。