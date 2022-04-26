軟體業人才稀缺，加上全球缺工狀況嚴峻，為留住人才，訊連科技董事長黃肇雄表示，今年將加大研發以及行銷業務的投資，並提供更好的薪資待遇，預期將提供200萬股的員工認股權，並祭初高於往年的員工年度薪資調漲政策。黃肇雄表示，訊連2022年～2024年處於業務擴張的模式，預期整體營業費用將年增約20％，短期可能會侵蝕獲利，但長期來看對公司是必要且正向的發展。

訊連近年來啟動轉型，黃肇雄表示，2019～2021年這三年時間，訊連從過去的賣斷制轉型為訂閱制，目前已經轉型完成，今年第一季來自訂閱制營收寫新高，年增24％。而2022年～2024年將聚焦在擴大投資，包括研發、行銷與業務。其中在研發團隊部分，黃肇雄表示，更將針對人臉辨識團隊擴大，才能跟上不斷成長的市場需求。

面對近期科技業搶人才大戰，黃肇雄觀察，台灣仍有一群年輕人對於軟體、新創相當有理想與想法，近年來訊連在招募人才上並未感到特別困難，不過為了留住關鍵人才，訊連董事會也通過2,000張訊連員工的認股計畫，黃肇雄表示，過去訊連7年沒有做員工認股，現在公司業績做起來，也應該回饋給員工。

除了員工認股以外，訊連也預計推出比起過去政策還要優渥的加薪幅度。2022年訊連整體費用將增加20％，黃肇雄表示，短期難免侵蝕獲利，但長期來說對公司營運將是正面發展。