推特執行長Parag Agrawal周一在公司大廳向員工發表談話時表示，在馬斯克讓推特私有化的交易完成後，推特的未來前景不明。

原擔任推特技術長的Agrawal去年底才剛從創辦人多西（Jack Dorsey）手中接下推特執行長職位。

推特向員工表示，馬斯克之後將出席推特的員工Q&A活動。

馬斯克周一成功敲定了以每股54.20美元、總金額達440億美元現金收購推特的交易。

當員工問及馬斯克對推特的計畫、是否裁員，以及董事會同意這項交易的理由時，Agrawal大多沒有正面答覆，稱這些問題應留待馬斯克親自解答。

馬斯克曾經表示，他認為推特應該是一個支持言論自由的平台。 美國前總統川普的推特帳號在去年遭到永久停用。推特員工問Agrawal，在馬斯克接掌推特後，推特是否會讓川普回歸。Agrawal對此表示，交易完成後，我們不知道這個社群平台會走往哪個方向，我相信當我們有機會與馬斯克談話時，這是我們應該和他一起解決的問題。

川普在接受媒體訪問時明確表示「他不會回推特」。這位美國前總統的相關公司Digital World Acquisition Corp正在打造名為Truth Social的社群平台。

Agrawal告訴員工沒有裁員計畫。推特董事長Bret Taylor則向員工保證，與馬斯克達成的協議，是把「營運連續性」列為首要之務，直到交易完成。