(17：09更新)本土疫情升溫，家用快篩需求大增，造成民眾瘋搶，傳出疫情嚴重的北部4縣市，將從明(9)日起在由4大超商限量開賣亞培單入快篩試劑，經濟部證實，超商預計明起開賣，價格則照市場機制走，開賣確切時間也依超商實際配送狀況為主。此外，全聯也將在北北基桃的383家店開賣快篩，每組售價180元；屈臣氏全台門市明天將上架1.4萬份亞培家用快篩，每份降價為180元；台隆手創館也宣布，引進福爾威創家用快篩2000組，一入售價220元，在全台10家門市販售。

中央日前規劃，在目前疫情風險較高的台北市、新北市、基隆市、桃園市優先增加快篩出貨通路，今天傳出明起將在北北基桃的4大超商販售亞培單入快篩試劑，每人限購1劑，售價180元，數量有限，對此4大超商則口徑一致說「防疫政策配合皆請以中央主管機關公布為主」。

儘管各大超商業者表示以政府公告為主，不過經濟部已證實，超商預計明起開賣，價格則照市場機制走，開賣確切時間也依超商實際配送狀況為主。

全聯也將從明(9)日上午10點起在北北基桃有藥商執照許可的383家門市，陸續開賣亞培家用快篩，售價180元，每店限量50組，每人限購一組，售完為止。

屈臣氏今稍早已宣布，全台門市將在明(9)日上架1.4萬份亞培快篩，價格從原先的每份新台幣200元調降為180元，每人限購一組，提供給有需求的民眾購買，各門市則依營業時間與實際到貨時間販售。

台隆手創館今天也宣布，首批引進「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快篩檢驗套組」2000組，一入售價220元，並在全台10家門市販售，包括：SOGO復興店、京站店、美麗華店、SOGO天母店、板橋大遠百店、SOGO中壢店、廣三SOGO店、新光三越台中中港店、台中大遠百店、漢神巨蛋店。