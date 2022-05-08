最好的母親節禮物，屏基7日完成屏東首例確診孕婦剖腹產手術。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東基督教醫院7日動員婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠肺炎專責病房團隊，完成屏東首例新冠肺炎確診孕婦剖腹產手術，目前母子生命徵象穩定，男嬰體重3020公克PCR採檢結果為陰性。

屏基婦產科主治醫師林鈺蓉表示，產婦25歲，懷孕週數為36周過6天，不料5日下午定期產檢結束後採檢PCR發現確診，當時並無任何新冠肺炎症狀。

林鈺蓉說，由於產婦有子癲前症，屬於高危險妊娠，加上國外有研究顯示，孕婦確診新冠肺炎可能加重子癲前症風險，為避免隔離期間有影響孕婦與胎兒安全之變化，照護團隊討論後決定在7日提前剖腹生產。

最好的母親節禮物，屏基7日完成屏東首例確診孕婦剖腹產手術。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

手術室裡麻醉科醫師緊盯產婦的各項生理數值，當手術室傳出嬰兒的哭聲時，現場醫護人員都覺得那真是最美妙的聲音，整個手術約歷時60分鐘。術後，新手媽媽回到負壓隔離病房繼續接受治療，嬰兒也和媽媽一起母嬰同室，隔離區同時有新生兒團隊提供照護，一起度過第一個也是最難忘的母親節。

由於新冠肺炎確診者開刀時手術室不能開啟空調，為此屏基7日下午特別排開所有其他手術，而且手術後做完環境清潔消毒，手術室還必須靜置24小時才能再次使用，以維護環境安全。

屏基院長林連豐表示，看到新生命誕生，這是疫情中難得的喜事，屏基醫護團隊在這過程展現跨團隊合作，值此疫情嚴峻之際守護準媽媽及新生兒。

最好的母親節禮物，屏基7日完成屏東首例確診孕婦剖腹產手術。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）