直播》本土再創新高破4萬？陳時中最新說明 13:552022/05/07 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網） 訂閱影音： 中時新聞網 本土疫情持續升溫，今天確診個案的數量是否再創新高，甚至突破4萬人染疫呢？此外，今天新北市一名確診孕婦不幸病逝，腹中胎兒經搶救也死亡，個案狀況為何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2點召開記者會說明。 高嘉瑜為何不告陳時中？網友「這解釋」超精闢令人心酸 陳時中一句話害慘保險業？ 張其祿批：再度甩鍋 #本土 #疫情 #台灣 #新冠肺炎 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 譚再利快評》陳建仁可以閉嘴了 10:402022/05/07 快評 社評／北京救經濟三支箭 04:102022/05/07 焦點新聞 高登棄標原因是打臉陳時中？ 蘇貞昌：不必污衊堅守防疫的人員 10:502022/05/07 政治 影／快篩實名制將分流 黃珊珊轟「把人民當猴子」 網友也不忍了 08:172022/05/07 政治 確診怎麼辦？防疫新制9QA秒懂 診所即起開放PCR 07:502022/05/07 生活 陳時中稱「學生要照顧自己」 她想起蔡英文1金句 11:172022/05/07 政治 防疫失控誰負責 04:102022/05/07 時論廣場 悲劇！新北確診孕婦母子雙亡 胎兒昨不治 媽媽今病歿 10:292022/05/07 生活 蔣萬安存款1576萬 陳時中10地9屋 04:102022/05/07 政治要聞 港媒預言高嘉瑜取代陳時中選台北市長 網神回5字超驚人 10:472022/05/07 政治 名醫陳持平 彩繪有愛最美 04:102022/05/07 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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