【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網）

本土疫情持續升溫，今天確診個案的數量是否再創新高，甚至突破4萬人染疫呢？此外，今天新北市一名確診孕婦不幸病逝，腹中胎兒經搶救也死亡，個案狀況為何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2點召開記者會說明。