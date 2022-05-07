高登環球生醫有限公司日前被國民黨爆料以200萬元資本額吞下衛福部16億元快篩試劑採購案，日前宣布棄標1700萬劑快篩。該公司負責人劉緯澤近期指出，「就算國民黨沒罵我，我還是做不出來」，外界質疑這番言論是打臉了指揮官陳時中。行政院長蘇貞昌今對此回應，政府採購快篩試劑的過程都很嚴謹，不必再用口水去污衊2年多來在第一線堅守防疫的人員，包括指揮官。

陳時中日前被媒體問到高登爭議時表示，原本好不容易爭取到5月中前有1700萬多劑快篩可用，現在又要從頭來找。他昨更點名國民黨說，「有那麼多想法，那就來投標看看！可以來看看我們對各廠商是否公平，防止弊端的方式是否足夠適切」。

蘇貞昌今出席擴大防疫會議，會前接受媒體聯訪時表示，政府用採購快篩試劑，以接近成本價格供應給民眾，並推動實名制、針對高風險縣市提供免費試劑。政府採購的過程都很嚴謹，快篩試劑一定要經過食藥署檢測，都有嚴謹的規範。

對於外界質疑劉緯澤的言論是在打臉陳時中，蘇貞昌說，不必再用口水去污衊2年多來在第一線堅守防疫的人員，包括指揮官。隨著快篩試劑的供應越來越穩定，各方面的數量越來越來足夠，昨天指揮中心、地方政府也已取得共識，會漸漸放寬。他提醒民眾，快篩試劑沒有必要囤積，希望民眾配合，有需要再採購，我們會讓民眾方便取得，希望各界配合，不必扭曲。

近期本土疫情升溫，蘇貞昌表示，會隨著疫情變化機動因應，逐漸回復正常生活，確診數一定會增加。目前國內本土個案9成9以上都是無症狀、輕症，還是希望國人遵守規範，配合但不必擔心。確診數增加是全面回復正常生活前最後的陣痛期，會稍微造成不便，但是還清大家配合，政府已經準備足夠的藥品、疫苗，請大家注意防疫，減少其他不必要的口水。