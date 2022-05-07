台北市長柯文哲在疫情日趨嚴重之際，日前提出「快篩陽性等於確診」主張。雖然沒有立即獲得陳時中認同，但隨即卻被前副總統陳建仁打臉，擺出高姿態回嗆柯，「不懂流行病學，回去好好看書」。不過，未隔幾天防疫指揮官陳時中即宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，若快篩檢測屬陽性，經醫事人員遠距視訊確認，就「認定為確診」。

自新冠肺炎爆發即投入防疫工作的柯P，眼見北市所屬7家醫院急診部，為因應核酸檢測而使基層醫療人員忙得精疲力竭，有些護理人員甚至寧願確診被隔離，以獲得喘息機會；因此提出「快篩陽性等於確診」主張，這是極具前瞻性的想法，也替防疫指揮中心想到此一「超前部署」之計。

前副總統陳建仁除在臉書提出上述批評，同時也分享自己位居全台「第一醫學科學家」排名「以資證明」。對此，綠委王定宇也隨即送出馬屁，指出「讓修養這麼好的陳建仁動氣，不容易！老是自誇台大醫生卻被專業打臉回去看書！」陳與王兩人同時被陳時中「潑冷水」，這是防疫中的插曲，也是很新鮮的事兒。

被譽為國內「流行病學與公衛專家」的陳建仁，雖然曾在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發時，臨危受命擔任衛生署長，對抑制疫情擴大有著貢獻（但其後行政院提報的「抗SARS英雄名單」上沒有陳建仁）；惟當時並沒有快篩劑及PCR的發明，和現在猶如「火燒屁股」般的嚴峻疫情吧？

不知被陳時中打了一記「悶棍」的陳建仁，如今有何回應？是否該如有些人狠酸的「現在到底是誰該回家看書」而自我檢討，以及遵守「有參與才有發言權」的箴言？陳建仁可能是年底台北市長民進黨的人選，但陳時中的決定，相信不是考量到可能是他的競爭對手，而對他「放冷箭」。陳時中完全是為因應疫情嚴峻、醫療體系可能崩潰，而難得一次的「回歸校正」。

身為前副總統、中央研究院院士、公衛專家，又受聘為當前防疫總顧問的陳建仁，地位崇高，發言必須謹慎才是；而如此「多嘴」，不是自討苦吃和找挨罵嗎？

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