孕婦在懷孕8週時，會收到衛福部發放的「孕婦衛教手冊」和「孕婦健康手冊」，新手媽媽、民團今天質疑，手冊內容建議孕婦避免染髮或燙髮、不要使用顏色過重、避免泡高溫熱水及溫泉等錯誤資訊，彷彿是用醫學包裝的「現代版懷孕民俗禁忌」，甚至有媽媽說孕婦手冊根本是「恐慌手冊」，呼籲應改版提供正確的資訊。

現行孕婦手冊建議孕婦避免染髮或燙髮、不要使用顏色過重、香味過濃及成分複雜保養品，避免泡高溫熱水及溫泉；但實際上，美國婦產科醫學已申明孕婦可以染燙髮，日本溫泉法也於2014年修訂孕婦可以泡溫泉。

另外，整本手冊關注在怎麼生下健康的孩子，一方面提及早產是新生兒死亡的主要原因，洋洋灑灑列出30項「早產危險因子」，有毫無邏輯的「未婚懷孕」，也有一般人可能再小心也會面臨的感染、發燒、感冒，要孕婦必須多注意，卻完全未提及臨床上自然流產的比例為11％至30％，自然流產也是女性生育的可能歷程之一。

母親節前夕，婦產科醫師烏烏、陳鈺萍及推動生育改革行動聯盟、勵馨基金會、民進黨立委范雲等人，今天針對「孕婦手冊」提出提供正確資訊、不該只有孕婦產檢蓋章、應提供流產、早產、高齡產婦等多元關懷。

婦產科醫師烏烏表示，許多找她產檢的孕婦都說，這根本是恐慌手冊，現行手冊對孕婦有許多生活限制，卻含糊不清、前後矛盾、甚至缺乏根據，例如不能泡溫泉、染燙頭髮；不能搬重物，卻要維持肌力，不然生產無法用力，孕期重量訓練只要姿勢正確，對孕婦健康更是有利無害。

生育改革行動聯盟理事長諶淑婷指出，根據調查，多數使用過孕婦手冊的女性都認為，其「產前參考價值低、產後也不可能再閱讀」，尤其手冊內容集中於孕婦各種檢查資料，沒有生產知識、待產細節與多元生家方式與助產資源，建議增加產後憂鬱的病徵、新生兒照顧指引、判斷寶寶是否生病等內容，讓新手爸媽有足夠教育，減少生產與育兒的焦慮。

民進黨立委范雲表示，過去國健署雖有持續進行媽媽手冊改版，但諮詢專家以醫療界居多、改版也偏向醫療導向，缺少社會心理層面、也缺乏支持及資源提供，要求國健署審慎評估，以使用者需求為中心，仔細進行手冊改版，邀請孕婦及其伴侶家人、相關團體，提供意見、參與改版過程，讓手冊真正成為孕婦的支持。