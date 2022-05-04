國內確診人數逐日增加，各族群或年齡層相繼染疫，連孕婦也成了這波疫情下的受害者。婦產科醫師施景中透露，一名女同事接生了好幾位確診孕婦，豪氣地說：「萬一我中了，所有確診孕婦都交給我處理吧！」施Ｐ把這段對話放上臉書，感動近萬名網友。

「COVID-19的孕婦越來越多了」，施景中PO文，他說一名女同事接生了不少確診孕婦，「今天看她略顯疲態，天氣雖然不冷但披著厚外套，我怕她也中獎（確診）了，她剛被戳完鼻孔」。

該名女同事說：「如果我中了，乾脆住進負壓隔離病房（兼產房及手術室），所有確診的孕婦都交給我處理，連厚重的防護裝備都可以免了。」

施景中說，雖然這名同事平常很愛搞笑，不過當她這樣說的時候，心裡仍感動了一下。

「真的辛苦你們了」、「謝謝醫護人員」、「醫者仁心，這時候有你們真好」，近萬名網友對於這篇文章表達感激，紛紛留言肯定醫護辛勞，也希望捍衛第一線的醫護平安，盡快度過這波疫情。