新北市議員彭佳芸確診 「狀況類似感冒」。（摘自彭佳芸臉書）

三重、蘆洲新北市議員彭佳芸今日剛通過黨內初選，但她稍早在臉書表示「跟朋友們報告，抱歉，我確診了。」目前狀況類似感冒，未來10天她會遵守防疫規定，居家隔離，Omicron病毒傳播力真的很強，家戶傳染是最難避免的，也請大家在這個時期多保重自己的身體。

以下為臉書全文：

跟朋友們報告，抱歉，我確診了。

我在昨天傍晚收到密切接觸者快篩陽性的通知，當時質詢完準備離開議會，立刻回到家做快篩，之後前往醫院做PCR，剛剛收到確診通知。

請朋友們不用太擔心，我本身是鼻過敏體質，加上家中有孩子，所以近期沒有在外用餐，即使跑行程，因為不想脫下口罩，所以連水都不喝。上周剛好遇上變天鼻子過敏打噴嚏，雖然快篩陰性，我還是實行自主健康管理，在服務處時，只待在自己的辦公室，嚴格戴口罩，只有一位同仁與我有戴口罩較頻繁的接觸，實行居家隔離，所以目前服務處是輪班正常運作，也要求同仁快篩陰性再上班。昨天在議會時，我也沒與其他人脫口罩接觸，所以這幾天，我其他密切接觸者只有我的同住家人。

也因為上周有鼻子過敏症狀，我自主管理，即使在初選前，我還是大量減少與人近距離接觸的行程，有人疑惑我怎麼在初選前夕人不見了？在這裡也跟大家說聲抱歉。

未來10天我也會遵守防疫規定，居家隔離，Omicron病毒傳播力真的很強，家戶傳染是最難避免的，也請大家在這個時期多保重自己的身體。

目前我的狀況類似感冒，希望能好好度過病程，確診的朋友我了解那種恐慌的心情，尤其昨晚在初選民調與可能確診的壓力下，我徹夜難眠。

加油，我們可以一起挺過去！