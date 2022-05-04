因應民眾返鄉需求，花蓮縣政府推出端午節返鄉專車，台北、花蓮往返各1班直達列車，於5月18日中午12點至下午4點開放網路訂票，全票200元，採實名制搭乘，並提供南區接駁車，方便民眾返家。

6月3日端午節，有3天連假，縣府民政處表示，返鄉專車為PP自強號，台北、花蓮往返直達車，台北往花蓮搭車時間為6月2日晚間7時51分，晚間10時24分抵達花蓮站；花蓮往台北搭車時間為6月5日下午2時23分，下午4時59分抵達台北站，每列共566個座位，包含6張愛心票。

民政處指出，只要是設籍花蓮者，（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民於花蓮工作者及配偶等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購買實名制車票。

縣府提醒，18日中午12點至下午4點，在「花蓮縣政府全球資訊服務網—熱門連結—111年端午節返鄉專車訂票」上網訂票，一般訂票每人可訂4張，票價200元，愛心票每人單程限購2張，票價100元，額滿即候補登記。

取票地點分別為台北車站的花蓮返鄉專車服務台、花蓮縣政府民政處。因返鄉專車採實名制，僅限本人搭乘，不得轉售或轉讓，乘車時需出示身份證明文件才能上車。

民政處指出，考量花蓮地形狹長，民眾可憑專車乘車證免費轉乘南區接駁車，停靠點有：壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站，北上同樣也有免費接駁車，詳細乘車時間可至民政處網站查詢。