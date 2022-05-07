苗栗縣7日新增338人確診。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣7日新增338人確診。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣7日新增338人確診。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣7日新增338人確診。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣7日新增確診數突破至338人，其中竹南鎮一地就暴增至110人，占全縣確診人口的3分之一。至今還未被病毒突破，18個鄉鎮市中僅存的唯一淨土，就是西湖鄉，至今確診數仍是掛零。

苗栗縣7日新增新冠肺炎本土確診338人，其中男性179位、女性159 位，年齡分布0歲以下至83歲，5月6日5個社區PCR篩檢站共採檢522人，其中82人陽性，440人陰性，陽性率高達15.7％。衛生局持續委請醫療團隊開設社區PCR常設採檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

衛生局5月7日於頭份、竹南、苗栗、苑裡啟動設立常設社區篩檢站，為讓快篩陽性民眾能快速看診、衛教並取得藥物，衛生局選擇頭份及苗栗等2處社區篩檢站，試辦新增綠色通道加值服務，提供民眾快篩陽、有症狀、立取藥、揪安心的貼心服務，針對有症狀的民眾，透過社區篩檢站承做的醫院視訊診療，從醫院的綠色通道透過防疫／發燒門診看病。

其中，頭份社區篩檢站是由重光醫療團隊進駐，以現場視訊診療跟醫師連線，再由專人協助掛號批價領藥。苗栗社區篩檢站則由大千醫院進駐，提供便利綠色通道，由主治醫師親自診療後，開立處方箋立即給藥。

苗栗縣長徐耀昌表示隨著確診個案增加，於家中接受居家照護者已逾千人，確診民眾居家照護期間或居家隔離期間如有身體不適，如輕症時請盡量透過視訊診療尋求醫療或用藥協助，一樣可以獲得醫療團隊照護，有警示症狀才需要急診就醫。然最近疫情轉送人數持續成長中，請民眾先思考其他就醫替代方案，考由同住親友接送或自行步行、自駕車前往就醫，將有限的緊急醫療救護資源，保留給急重症患者。