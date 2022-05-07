說到最近最貼近我們的「元宇宙」，就在本周就有多個與其有關的活動掀開序幕，像Meta與資策會攜手成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub Taiwan」就在5月6日正式啟用，而XRSPACE也宣布新北市教育局合作，打造全亞洲第一個將元宇宙概念，廣泛應用於各級學校的創新教育先例，可是台灣進一步踏入元宇宙的開端。

在Meta的「元宇宙 XR Hub Taiwan」中可以體驗元宇宙的藝術世界，把藝術與科技融合，也能讓民眾更了解藝術作品。（石智中攝）

在Meta與資策會成立的「元宇宙 XR Hub Taiwan」中，能夠讓民眾更了解元宇宙以外，也為本地產業帶來商機，像圖中的正是Avatar虛擬化身的展示。（石智中攝）

在Meta的「元宇宙 XR Hub Taiwan」中，就會引領著民眾走進虛擬世界，像疫情間不能與同學一起上課的教室，在元宇宙中就能達成。（石智中攝）

此次Meta與資策會成立的「元宇宙 XR Hub Taiwan」，正是Meta看準台灣的技術、人才、創意上都非常突出，因此把台灣當成亞洲的第一站，預計發展一系列計劃的開端，將在文化藝術、經濟商業、社會公益等三大領域，與文策院、外貿協會、台北市電腦商業同業公會合作，希望「元宇宙 XR Hub Taiwan」成為一個促進XR政策討論與產官學交流的匯流中樞的空間，加速整體產業的人才培育、內容發展與科技創新，希望民眾宇來能在3D沉浸式的互動體驗彼此聯繫與交流，向全球展示台灣的成果之餘，也有助於讓Meta瞭解如何為全球社群共同負責任地打造元宇宙。

XRSPACE再次打破先例，與新北市教育局合作打造全亞洲第一個「創新教育元宇宙」，透過GOXR工具帶來各級學校元宇宙空間，開展虛實整合的沉浸式科技藝文體驗。（XRSPACE提供）

現在只要透過 GOXR APP，只要輸入「元宇宙教育藝廊」，便可即時串流到300間以上的新北市 3D 藝廊。（XRSPACE提供）

而XRSPACE也再次打破先例，此次與新北市教育局合作打造全亞洲第一個「創新教育元宇宙」，透過GOXR工具帶來各級學校元宇宙空間，開展虛實整合的沉浸式科技藝文體驗，學生可隨時透過手機與平板電腦等行動裝置輕鬆參與創作，也能創造自己的作品展示空間，更能藉由多人互動能力，在疫情間也能實現跨越空間、種族等規限的獨特師生活動能力，期待能實現跨區域資源共享、平衡因距離導致的傳統城鄉教學差距，未來XRSPACE也會與新北市持續合作，讓元宇宙創新推廣產學合作、學生研習，讓老師與學子提早運用創新工具，提升未來的關鍵競爭力。

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