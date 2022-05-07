說到最近最貼近我們的「元宇宙」，就在本周就有多個與其有關的活動掀開序幕，像Meta與資策會攜手成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub Taiwan」就在5月6日正式啟用，而XRSPACE也宣布新北市教育局合作，打造全亞洲第一個將元宇宙概念，廣泛應用於各級學校的創新教育先例，可是台灣進一步踏入元宇宙的開端。
此次Meta與資策會成立的「元宇宙 XR Hub Taiwan」，正是Meta看準台灣的技術、人才、創意上都非常突出，因此把台灣當成亞洲的第一站，預計發展一系列計劃的開端，將在文化藝術、經濟商業、社會公益等三大領域，與文策院、外貿協會、台北市電腦商業同業公會合作，希望「元宇宙 XR Hub Taiwan」成為一個促進XR政策討論與產官學交流的匯流中樞的空間，加速整體產業的人才培育、內容發展與科技創新，希望民眾宇來能在3D沉浸式的互動體驗彼此聯繫與交流，向全球展示台灣的成果之餘，也有助於讓Meta瞭解如何為全球社群共同負責任地打造元宇宙。
而XRSPACE也再次打破先例，此次與新北市教育局合作打造全亞洲第一個「創新教育元宇宙」，透過GOXR工具帶來各級學校元宇宙空間，開展虛實整合的沉浸式科技藝文體驗，學生可隨時透過手機與平板電腦等行動裝置輕鬆參與創作，也能創造自己的作品展示空間，更能藉由多人互動能力，在疫情間也能實現跨越空間、種族等規限的獨特師生活動能力，期待能實現跨區域資源共享、平衡因距離導致的傳統城鄉教學差距，未來XRSPACE也會與新北市持續合作，讓元宇宙創新推廣產學合作、學生研習，讓老師與學子提早運用創新工具，提升未來的關鍵競爭力。
》元宇宙到底是什麼？一起走進最新的虛擬世界
#元宇宙 #Meta #台灣 #全亞洲 #XRHubTaiwan
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。