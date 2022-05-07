台灣騎士一致認同的「舒服姿勢」！網路上1張照片瘋傳，整排機車騎士等紅燈時「有默契」地伸右腳放在人行道的水泥磚上，乍看變成「人形蜈蚣」，不少網友笑說這個姿勢真的很舒服，紛紛喊說「我也會」，也有網友說「如果是窄裙OL該多好」、「美腿比賽？」

臉書「靠北景點2.0」日前分享1張照片，在一處車潮壅擠的道路上有「整排機車」停在路邊停等紅燈，而整排機車竟相當有默契地都將右腳放在地上，拍照者從後方望去，就像是一個個騎士相連著，宛如變成「人形蜈蚣」，照片在網路上瘋傳。

整排機車騎士等紅燈時「有默契」地伸右腳放在人行道的水泥磚上，乍看變成「人形蜈蚣」，不少網友笑說這個姿勢真的很舒服，紛紛喊說「我也會」。（翻攝自臉書「靠北景點2.0」）

其他網友紛紛留言「整齊劃一動作都做到很到位」、「我雖然撐的到地，這樣還是比較舒服」、「說真的，這樣很舒服耶」、「台灣最美麗風景」、「太整齊了，比韓團整齊」、「忍不住就會踩上去」、「是在玩接龍嗎」、「太整齊了，是怎麼做到的」、「如果是窄裙OL該多好」、「美腿比賽？」、「饋這樣莫名舒服欸」。

先前也有桃園騎士在停等紅燈時，看後照鏡反射赫然發現一幕奇景，後方5名騎士通通抬腳靠在人行道上，猶如馬路「人形蜈蚣」，逗趣畫面讓超過1萬6000名網友按讚，認同地笑說「我也會」、「一定要抬起來的啊」，還有資深機車族解答「這樣等紅綠燈很舒服啦！」