美腿女騎士跨越雙黃線鑽車，驚險閃過對向休旅車，又差點擦撞正向後方機車。

跨越雙黃線真的很危險！1輛汽車在停等紅燈時，後方行車紀錄器拍下驚險萬分的畫面，1名短裙女騎士，從左側跨越雙黃線鑽車，過程中還差點擦撞對向車道的休旅車，並且在轉入右側車道時，差點又和後方機車擦撞；網友看見影片也提到該正妹安全帽還沒扣好。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」今(5)日分享1段9秒行車紀錄器影像，1輛汽車在停等紅燈，一旁還有機車遵守規定從汽車右側經過，但是，突然1名女騎士跨越雙黃線搖搖晃晃，從汽車左側後方鑽進來。

美腿女騎士跨越雙黃線鑽車，驚險閃過對向休旅車，又差點擦撞正向後方機車。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

美腿女騎士跨越雙黃線鑽車，驚險閃過對向休旅車，又差點擦撞正向後方機車。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

過程中，該女騎士驚險閃過對向車道1輛白色休旅車，女騎士鑽進汽車後方時，還打著左轉車燈，並且要切入右側時，疑似未注意右後方車輛，差點與1輛機車擦撞，驚險萬分的過程，都被汽車後方行車紀錄器拍下，YouTube頻道影片標題也提醒「請不要跨越雙黃線」。

影片一出，不過網友卻歪樓留言表示，「感謝女車主勇敢的給大家演示了錯誤示範」、「只要有腿腿，管他跨甚麼線都可以原諒」、「沒扣安全帽+跨雙線表示不行」、「後行車紀錄器完整掌握了流量密碼」、「只看到美腿跨越整個螢幕」、「這雙腿可以被原諒」、「這雙腿逆向都沒關係了」。