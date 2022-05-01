南韓人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa能唱能跳，有著洋娃娃般精緻臉蛋的她被封為「人間芭比」，更多次獲選「全球最美」網路票選冠軍。近日Lisa在IG秀出一套藍色碎花低胸洋裝，大曬胸前雪白肌膚，短短2天就獲得926萬人點讚；還有網友神搜出她在海邊與友人放風的合照，修長纖細美腿洩出絕對領域也是超吸睛。

Lisa昨(29日)在個人IG曬出一組美照，似已回到家鄉泰國的她看起來心情輕鬆，頭戴深色棒球帽展現休閒風，右手腕則套著平日幾乎不離身的「大腸圈」髮飾；只見她穿著一身藍色碎花低胸洋裝，對著鏡頭露出開心燦爛笑容，擺出叉腰、摸頭、扶下巴等各種姿勢，特別是胸前露出的一大片雪白肌膚，搭配微露事業線及深邃性感鎖骨超吸睛，照片上傳短短2天就獲得926萬人點讚。

Lisa這件洋裝來自美國小眾永續時尚名牌，是許多女明星的私服愛用品牌，不但她的隊友Jennie、Rosé都曾穿過品牌的服裝亮相，還包括超模Kendall Jenner、Hailey Bieber、Taylor Swift等女星也是品牌擁護者。該品牌以碎花洋裝款式聞名，最大特色在於洋裝的版型剪裁，貼身卻不會過度暴露，還能將女性的曲線完美展露出來，讓各式各樣身形的女性都能穿出美感。

此外，網友也神搜出一張Lisa在海邊與友人放風的照片，只見Lisa露出一雙修長纖細美腿，在黑色罩衫下的黑色比基尼泳衣若隱若現，大腿根洩出的絕對領域更是吸睛，讓粉絲忍不住想拉近看，更有網友感謝原PO在炎熱天氣下提供超養眼的「維他命L（Lisa）」。