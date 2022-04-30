30歲香港女星張寶兒2016年參加香港小姐比賽出道，最後入選前4強，並得到「友誼小姐」獎，2年前她和男星袁偉豪結婚，由於張寶兒出身豪門家庭，也讓袁偉豪有了「三億女婿」封號。最近張寶兒曬出自己穿出比基尼辣照，沒想到上圍原本不突出的她在照片中突然變成巨胸女神，連袁偉豪都忍不住吐槽：「妳不是我老婆」。

據知，張寶兒出身富豪之家，父親張煌煌從事內衣生意，身家至少有3億港幣（約11億台幣），而張寶兒出道後曾演出電影《使徒行者2：諜影行動》，2017年她因拍攝節目《打工捱世界II》跟袁偉豪傳出曖昧進而交往，2年前兩人聯名買下6千萬清水灣豪宅並登記結婚，當時媒體報導，張寶兒的父親送上4000萬港幣（約1.4億）紅包當頭期款，另外又加碼送了一棟豪宅當嫁妝，但張寶兒否認。

張寶兒和袁偉豪結婚兩年。（圖／翻攝自benontheroad IG）

袁偉豪今年接受林盛斌節目專訪，透露娶了豪門太太的內心變化，當年是在節目中相識，後來互相試探進而定情，兩人結婚後，外界常酸他「嫁給了張寶兒」，虧他們家庭是女尊男卑，讓他鬱鬱寡歡了一陣子，但他認定妻子是他心靈上的依靠，轉念一想：「其實當一個弱者聽老婆話有什麼難的？」，才決定懶理外界聲音，他更讚張寶兒學識廣，不論是金錢或其他問題，「某種程度女人都比男人透徹」。

張寶兒曬出比基尼照被老公吐槽。（圖／翻攝自_bowiecheung IG）

原本胸部不大的張寶兒近日突然大解放，曬出三點式比基尼辣照，「腰束奶膨」的身材讓外界看了都傻眼，袁偉豪更無情吐槽：「妳不是我老婆」，而張寶兒也誠實在Hashtag說是為了新劇宣傳才曬出這張修圖過的照片，笑說劇組問她有沒有性感照，之後索性請人幫她PS了幾張，張寶兒很實在的說：「雖然最後劇組沒有選上它，但也不要浪費，看照片在IG的存活時間能不能超過一小時」，最後還搞笑強調是「別人的錢」。