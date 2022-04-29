福原愛去年底認戀橫濱男，之後陸續傳出再婚、懷孕等消息，不過她都沒多做回應，近日，她發文宣布要開始減肥了，似乎也間接否認有孕的傳聞。

福原愛之前才因為小腹微凸飄孕味，被質疑懷孕了，不過她卻沒理會謠言，今（29日）她發文曬出在抖音裡的截圖，驚呼被自己嚇了一跳，「我太胖了，真的不能相信自拍，永遠都能找到最瘦的角度，我開始減肥了。」

福原愛整個人看起來腫了不少。(圖／取自福原愛微博)

只見福原愛穿著黑色寬大的長版帽T，整個人看起來像腫了一圈，某些角度還現雙下巴，但仍有不少網友力挺她一點也不胖，認為她這樣很可愛，「這是幸福肥」、「可是愛醬你好美，雙下巴還是那麼好看」、「你不胖，你只是瘦的不明顯」、「看上去不胖啊」，也有粉絲問「難道不是因為衣服寬嗎？」她也親回覆「衣服是，臉不是」。

福原愛曝光近照直呼要減肥了。(圖／取自福原愛微博)

其實，之前福原愛爆出懷孕消息後，就有在社群平台更新影片，示範居家運動，身穿綠色寬鬆運動套裝的她，因為上衣是短版設計，讓她在運動過程，不時會露出肚子，看起來平坦不像是有身孕的模樣，動作也相當輕盈，間接打破懷孕傳聞。