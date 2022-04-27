日本桌球好手福原愛去年與江宏傑離婚後，她的感情、事業等一舉一動都備受矚目，甚至連福原愛在網上曬自拍，就因為她身穿寬鬆衣物和圓潤臉蛋，而被網懷疑懷孕了，對此，福原愛雖然沒有正面回應，不過她日前在影片平台示範居家運動，福原愛大方露肚皮，間接打破懷孕傳聞。

影片中，福原愛身穿綠色寬鬆運動套裝，上衣的短版設計，讓她隱約露出肚皮，片中福原愛示範居家運動，從墊腳、平舉手臂、轉腰，甚至是微深蹲的「空氣椅子」樣樣來，福原愛也都臉不紅氣不喘的做完了，她在過程中隱約露出肚皮，雖然稍顯圓潤，但福原愛動起來依舊熟練、輕盈，完全不像是有身孕的模樣。

福原愛示範居家運動。（圖／取材自福原愛抖音）

福原愛在影片最後還向觀眾喊話：「加油！我們一起變成苗條的身材」，她大方運動還露肚皮，也間接打破懷孕傳聞。其實，福原愛不只肚皮狀態引發討論，就連事業也是關注焦點，福原愛去年11月才接到日本青森大學的客座副教授聘書，但日媒卻爆出，新學期已展開，但福原愛卻沒有開課，她因此遭疑是「薪水小偷」。

對此，福原愛強調，她一切都是按計畫進行，沒有刻意拖延開課，而學校則表示，福原愛本來就沒有規劃在第一學期教課，預計會在下學期（約10月）才開始授課。