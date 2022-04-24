桌球好手江宏傑，在挺過婚變風波後，事業家庭穩定發展，先前曾曬出多張小孩合照，以單親奶爸形象照顧一雙兒女，慈愛笑容感動人心，最近還砸大錢創立桌球館，不過單身家庭生活談何容易，外界紛紛對男神說起加油，相比同為桌球選手的前妻福原愛這邊，似乎是毫不在意出軌橫濱男在先，日前她幫自己做了漂亮美甲，連珍珠都給用上，桌球下的日常也很懂品味生活。

談起福原愛因出軌橫濱男，在台日兩地都不受歡迎，先前大陸也是負評如潮，不過她人氣尚且還在，大陸社交平台依舊有在分享生活，21日來到她的晚間美甲時間，亮出一大疊美甲用品，纖纖玉手上擦上美甲，先是完成左手指甲這邊，詢問網友左手漂不漂亮，還詢問網友滿不滿意成品的美樣，還像個小女生般笑稱這些都是自己做的，網友紛紛讚賞她的巧手。

福原愛開心做起指甲，心情應該是不錯。(圖/福原愛 微博)

耐心裝飾美甲過後，福原愛分享雙手照片，不過10個指甲照亮相，身邊已無江宏傑在身邊，她無奈感嘆沒人幫她拍照，要網友自行想像一下左右手，網友看到她的困境，紛紛呼叫起她的新歡橫濱男「大谷翔平」。先前日媒盛傳她即將再婚，最近曬出照片都是自己一人完成，感情狀態進度頗讓人好奇。

福原愛發文聊做指甲心得。(圖/福原愛 微博)

粉絲也力挺她一人生活，心疼心中偶像，寫下：「我可以幫妳拍呀，不然開個直播就有人幫妳了」、「愛醬妳已經太全能了」、「太好看了愛醬很厲害啊」、「愛醬真的很熱愛生活」、「我來幫妳拍之後也都要加油哦」、「非常好看的加油」溫暖期待她有更好的未來。