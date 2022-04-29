南韓天王Rain和第一天然美女金泰希結婚5年，依舊恩愛如昔，原本對家庭生活相當低調的他，也漸漸願意分享和愛妻的相處點滴，近日他被李孝利問到，和金泰希相處近10年，「感情還很好嗎？還會覺得她充滿女人味嗎？」Rain的回應閃瞎眾人。

Rain近日出演性感女神李孝利的個人綜藝節目《首爾Check In》，兩人同樣已婚，因此也談起婚姻生活，李孝利好奇問Rain「你們到現在（感情）還很好嗎？」、「到現在還是會覺得她（金泰希）充滿女人味嗎？」愛妻的Rain馬上就回應「她在吃飯的時候，真的很美。」

而他的回答也立刻被李孝利虧：「不是因為老婆本身就很美嗎？」Rain也表示當然也是，「但她吃飯的時候，雙頰這樣鼓起來，裡面塞滿食物的表情」，他邊解釋邊示範愛妻吃飯的可愛表情，表情充滿愛意，讓李孝利忍不住讚嘆「看來你真的很愛她」。

Rain談起愛妻滿滿愛意。(圖／取自TVING的YouTube)

李孝利看到Rain這麼幸福，欣慰表示「真羨慕，智薰（Rain本名鄭智薰）你長大了，還有女兒也很漂亮」，Rain也回答「很感恩」，而網友看到Rain與金泰希平淡卻又幸福恩愛的婚姻生活，都格外羨慕。

Rain和金泰希2013認愛後，交往4年，於2017年宣布結婚，婚後育有2個寶貝女兒，相愛近10年感情始終如熱戀般幸福甜蜜，Rain也曾坦言對金泰希一見鍾情，之後積極追求，但因為形象過於「花心愛玩」，被打槍5次才擄獲女神芳心。