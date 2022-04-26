「資生堂千金」李宓2020年和台大學弟登記結婚，去年10月生下雙胞胎兒子，升格當媽的她，常在社群分享生活點滴，近日她曬出陪孩子泡澡的照片，穿上比基尼的她辣洩38歲真實身材，讓網友看了都驚呼「最美辣媽」。

李宓發文透露，因為老公去顧店，所以她一個人顧雙胞胎兒子，但兒子一直哭，她只好帶他們去玩水，神奇的是兒子們泡水後就很開心了，她也提醒最近疫情嚴重，大家要多加小心，她身邊就有10幾個朋友確診。

而李宓也穿上紅色比基尼，和寶貝兒子一起在浴缸裡玩水，只見她雖然已是人妻、人母，但產後身材依舊苗條，傲人上圍也沒縮水，好身材完全驚豔網友，直誇她太漂亮了，根本是「最美辣媽」。

畢業於台大戲劇系的李宓，不顧家人反對進入演藝圈，發行過專輯也參演影視，而她以「資生堂千金」著名，但對她也是阻力，而她為了得到家人認同，即使肚裡懷雙胞胎男嬰，仍勤奮工作，經常一天連續工作12小時，而背後原因她也透露：「我想得到家人的肯定，從小我媽就不認可我，之前看心理醫生，醫生說我這輩子都在努力得到媽媽認同。」