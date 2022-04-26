110學年度UVL大專排球聯賽在中原大學進行公開一級決賽，首日男子組最後一場6強賽，地主中原大學25比19、23比25、26比24、25比22擊退連2年來到6強的國立清華大學，中原連13年晉級4強，期許在主場作戰的優勢下，問鼎本季UVL公開男一級冠軍。

中原本季迎來新世代球員曾祥銘、林錦龍等人接棒，從快攻手轉任主攻手的曾祥銘開賽就在4號位開轟，宣告「轉職」成功，另一端的林錦龍也砲火連連，使清大防守重挫並趁勢收下首局，雖然第2局被清大追回1局，但中原第3局經過「丟士」力戰後聽牌，並於第4局邁向勝利。

中原曾祥銘拿下全隊最高28分，他提到，隊上主力李尼希米的腳傷尚未痊癒，希望可以幫他多分擔一點責任，加上考量準決賽對上國立台灣師範大學需要李尼希米的火力，自己這場比賽主動和舉球員溝通配球、積極要求，分擔得分重任。

曾祥銘在國家隊司職快攻手，在中原則擔任主攻手，他表示，位置變動是因中原教練陳克舟期待他往後能以主攻手的身分站上國際舞台，擁有更多的發揮空間，「我都會用快攻的想法去打球，所以才會變線。」也因為擁有兩者身分，意外加乘他在場上的攻擊火力。談及今年目標，曾祥銘毫不猶豫說：「拿一座冠軍。」

清華大學上屆第6平隊史最佳，若27日排名賽能擊敗陽明交大的話，將能以第5名再創隊史新猷。