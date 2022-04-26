110學年度UVL大專排球聯賽公開一級決賽26日在中原大學登場，首場女子組6強賽由國立台北商業大學出戰國立高雄師範大學，兩隊先前在預賽遇上，由高雄師大以直落三拿下勝利，兩隊這次6強賽再碰頭，僵持到第5局，高雄師大最終以25比22、16比25、25比12、22比25、15比10勝出，連兩年闖進4強。

高雄師大上季相隔9年回歸4強，今年為了這場上午8點半就開打的6強賽也早有準備，賽前將訓練移至早上7點半，提前習慣「早8」打球，而陣中關鍵球員林靖儀與劉雙菱雖賽前一周才從國家運動訓練中心歸隊，但透過與隊友每球溝通與調整，讓球隊從防守到攻擊端都緊密扣合，展現出屬於高雄師大的球風。

林靖儀曾在高中排球聯賽連兩年勇奪最佳舉球員獎項，進入大學上季轉任攻擊手，本季因高師大陣容缺舉球手而重回老本行，他笑說：「回到舉球這個位置既熟悉又陌生！」此外，球隊本季補上3名大一球員林蕎安、吳荷蓁、陳安庭，林靖儀認為各個位置的攻擊手都比去年更到位，讓她在配球上有許多的選擇。

談到這場6強賽，林靖儀笑道：「打到第3局才感覺到這是真正的高師！」賽中，林靖儀不斷鼓勵隊友大膽嘗試，不要畏懼失分，對於27日4強賽迎戰同是喊聲相當高昂的台北市立大學，她表示相當興奮，因為雙方在喊聲上會相互較勁，球隊的打球氛圍會更好。