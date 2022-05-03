警方獲報後趕到現場處理，所幸女騎士無生命危險。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名婦人騎機車行經三民區九如一路近正義路口時，要從一輛汽車與聯結車之間的縫隙穿過，不料綠燈後車輛同時起步，婦人因重心不穩倒地，甚至兩度被聯結車輪胎碰到，所幸沒被直接輾過，目擊者嚇得直呼：「阿娘威！」

有網友今(3日)上午11時10分許，行經高雄九如一路與正義路口時車上行車紀錄器拍下，前方汽車和聯結車在路口停等紅燈時，一台機車騎士想從2車中間穿越，沒想到剛過一半，綠燈亮起，汽車打右轉燈準備右轉，聯結車也同時起步，下一秒機車騎士搖搖晃晃，最後往聯結車方向倒下，兩度被聯結車輪胎撞過，機車女騎士倒在地，險些被輾過。

畫面被上傳到「爆廢公社」引起議論，目擊者也嚇得直呼：「阿娘威！」。警方表示，54歲的吳姓女機車騎與聯結車右車身及右後車輪發生擦撞，跌倒時手部骨折，由救護車送醫診治，意識清晰傷勢無大礙，詳細肇事原因將由交通大隊進一步分析研判。

警方補充，由於連結車部分車身已經開到機車停等區，已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，汽車駕駛人，不遵守道路交通標誌、標線、號誌，可處新臺幣900以上1800元以下罰鍰，將依法制單舉發。