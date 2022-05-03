洪男一從租屋處出來就被壓制。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

洪男擁槍自重還藏有大量毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名50歲洪姓男子平日擁槍自重，警方根據線報，在他友人租屋處埋伏，趁他外出時將人壓制，發現洪男隨身帶18包毒品，另外也從他住處臥室內，搜出具殺傷力的手槍等槍械，移送高雄地檢署偵辦。

高雄市刑事警察大隊偵五隊上個月接獲情資，高雄小港區一名洪姓男子身上隨身攜帶上膛槍枝，經蒐證查出洪男行蹤，4月29日在他友人小港區平和路的租屋處守候多時，趁他準備騎車離開之際迅速壓制，在他身上隨身攜帶的小型收納包內查獲多包第一、二級毒品海洛因及安非他命。

後續帶著他到家搜索，果不其然在房間中發現一隻持有具殺傷力手槍、2個彈匣、5顆子彈、手銬、通槍條、5小包海洛因、13小包安非他命、現金新臺幣3萬2千元及吸食器等證物。

洪姓男子目前無業，過去就曾涉及槍砲彈藥和毒品等前科，警方研判洪男疑似以販賣毒品維生，為免遭毒品黑吃黑，才擁槍自重，但他否認販毒，指出槍和子彈是他買來的，手銬則是朋友送的，避重就輕。全案詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦中。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！