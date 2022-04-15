12日一樁發生在紐約布魯克林地鐵站槍擊案，當時正值上班尖峰時段，62歲嫌犯詹姆斯（Frank James）於車廂內開了33槍子彈，傷及至少23人，其中有10名乘客中彈，所幸大部分的傷者送醫後皆無大礙。《紐時》報導分析，值得討論的是，沒有任何一人命喪歹徒槍下，可能與搶法、卡彈以及槍枝品質三大原因有關。

很多人認為，在槍枝極為氾濫的美國，隨機亮槍事件頻傳，種種前車之鑑表明，這次沒有人喪命，「要麼就是運氣超好，不然就是奇蹟顯靈…」

一名執法人員表示，嫌犯用的格洛克（Glock）手槍有卡彈的情形，有可能因為前一發子彈的彈殼未完全退出，便與下一發子彈一起滑入；或是已經上膛後沒擊發，又重複拉了一次，導致重複上膛的可能產生。

槍械電商平台(Glock Store)創辦人馬吉爾(Lenny Magill)表示，當手槍內有灰塵堵塞，或本身安裝的彈匣型號不相容，都有可能發生故障。據悉嫌犯雖持格洛克手槍，不過安裝的彈匣並不是格洛克所製。加上這把犯案手槍不是全新貨，已經手4次轉賣，嫌犯是在10年前入手它。

最後一項關鍵因素，警方調查受害者的傷勢發現，大部分人集中於下半身，由於當時兇手先是用煙霧罐引爆才開槍射擊，車廂有限的空間內濃煙阻礙了視野，也是因為這樣兇手才無法準確瞄準目標。

綜合外媒報導，週三，嫌犯詹姆斯已在距離案發13公里處曼哈頓東城區落網，恐面臨無期徒刑的指控。早前，他曾數度拍攝具攻擊性言論影片上傳網路，還放話「我可以說我想殺人…親眼看見人們死去…」該影片目前已遭YouTube下架。