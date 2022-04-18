疑有戀童癖的鄭姓男子，2020年假藉提供網路遊戲帳號，打算引誘13歲少年上傳裸照及打手槍照片供他洩慾，結果少年先後傳送穿內褲、裸露胸部的照片給他後，少年因年紀小不知如何打手槍，少年家教老師發現後報警。台北地檢署依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪起訴鄭男。

起訴指出，鄭男與網友「阿仁」上網認識13歲少年，計畫引誘少年拍攝不雅照，2020年9月27日，「阿仁」告知鄭男欲傳送的訊息，由鄭男以手機傳訊息給少年，聲稱他對於網路遊戲很拿手，只要少年照他意思行事，他將提供該網路遊戲帳號給少年。

鄭男引誘少年傳送裸照及自慰照片給他，少年當天下午先利用messengers傳送穿內褲的自拍照給鄭，再以LINE傳送裸露胸部的自拍照給鄭男，雖然鄭男一再要求少年自拍打手槍的照片，但少年因不知情如何自慰，而未傳送不雅照。

事後，少年的家教老師查覺少年舉行異常，手機內有自拍露胸照，報警處理，警方循線逮捕鄭男到案。

檢方認為，鄭男涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》引誘少年製造猥褻行為之照片罪，依法起訴。