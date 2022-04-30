一名有25駕駛經驗吳姓聯結車司機，在2020年4月闖入高雄屏山巷平交道，遭到一輛台鐵區間車撞擊，造成頭全毀，1名司機員及3名旅客受傷送醫，台鐵事後向吳男求償3.2億元。橋頭地院審理後，判處吳男有期徒刑10月，未來民事求償若成立，恐需面對3.2億元巨額賠款。

據了解，這起事故造成1名司機員及3名旅客受傷送醫，且西部幹線直至隔天才將受損線路急鐵軌修復，恢復雙向通車，事故影響約87列次、3424分及旅客16488人。初步財物損失，含電力設備、號誌設備、車輛及軌道等行車設備，再加上搶修人力與機具費用及營運損失共計約3.2億餘元，將向肇事者求償。

3.2億天價求償！火車撞聯結車出軌，25年老司機技術差判10月。(中時資料庫)

台鐵局指出，根據交通部及運安會啟動調查，依據現場平交道監視影像初步研判，此事故疑應係公路聯結車不當侵入路線(平交道)所肇致。

法官調查後發現，吳男自稱於1995年入行，跑車經歷已超過10年，更不是第一次行駛該路段，卻在過彎時未捏好轉彎角度與時機，更未注意平交道上是否有列車通過，造成區間車反應不及因此撞上。

經過勘驗監視器畫面，事故前4分鐘，曾有一輛8輪聯結車同樣要通過平交道左轉，當時僅耗費7秒時間，但吳男所駕駛的聯結車行經平交道時，平交道閃光號誌開始閃警告燈，吳男所駕駛的聯結車車頭與前輪才剛駛進鐵軌中，經過約17秒後，聯結車後輪幾乎橫越鐵軌後，車頭才準備左彎，導致車頭與東南水泥廠前水溝距離相當接近，因此無法順利過彎。

法官表示，吳男當時有14秒的反應時間可以選擇繼續倒退、撞斷遮斷器，直接行駛進入前方無障礙物的東南水泥廠內閃避，卻放任聯結車停留在平交道上，期間未採取任何安全措施，明顯有疏失。

但吳男辯稱，聯結車當時熄火無法發動。但法官調閱聯結車的行車紀錄，雖然當時時速為0，但引擎卻仍在正常運轉，直到事故發生後才改為「熄火」，根據其他駕駛行車經驗，認定應以低速檔行經平交道較較不會熄火，吳男明顯有過失，依過失傾覆現有人所在之火車罪，判處吳男有期徒刑10月，仍可上訴。