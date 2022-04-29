台灣高鐵(2633)因應5/1勞動節台鐵工會不加班，旅客前往新竹站及台南站搭乘高鐵時，可能產生轉乘接駁需求，啟動5/1台鐵支線「臨時接駁車」規畫。

當天將於台鐵六家支線及沙崙支線沿線各站，安排「臨時接駁車」往返於：高鐵新竹站-台鐵新竹站及高鐵台南站-台鐵台南站，並安排高鐵人員於接駁車沿線各站協助引導；此外，台灣高鐵也將持續關注旅客乘車需求及到站疏運情形，機動加開全車自由座高鐵列車。

台灣高鐵提醒5/1於新竹及台南地區欲搭乘高鐵「臨時接駁車」的旅客，需注意發車時間及班距，新竹地區最早發車時間，自清晨6：00自台鐵新竹站發車前往高鐵新竹站，每30分鐘一班，全天預計發車70班次；台南地區最早發車時間，自清晨5：30自台鐵臺南站發車前往高鐵台南站，每20至30分鐘一班，全天預計發車94班次。

台灣高鐵勞動節疏運期間（4/29至5/3），總計5天提供760班次列車的旅運服務。其中，5/1勞動節當天共計將開出166班次列車、約可服務25萬人次旅客運能，預估當日高鐵運量約16萬人次。