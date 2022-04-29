類火車供民眾從高鐵左營站搭乘往返屏東和台東。（洪靖宜攝）

王國材視察應變動線。（洪靖宜攝）

勞動節當日台鐵員工集體不加班，考驗台鐵應變能力，交通部長王國材在罷工前2天到台鐵左營站視察應變動線，從高鐵到台鐵中間會先增設服務台，並且有告示牌引導旅客動線，並搭乘類火車，希望能減少旅客影響。他說51停駛已成定局，「站在疏運來說是遺憾，但在節日上表達尊重」，明日也會公布上班人數。

交通部長王國材29日到台鐵左營站視察51當天應變動線，旅客從高鐵站出站後到台鐵站前會有增設服務台，提供旅客轉乘詢問，接著沿途也會有告示牌，指引旅客如何搭乘類火車，王國材也跟著動線走一遍，確保旅客乘車順暢。

王國材表示，他明日參加將到南橫通車儀式，再到台東一路往北，沿路看台鐵和類火車應變狀況，旅客受到影響等，希望盡全力處理，目前全島都有區間車但班次非常少。目前已請高鐵、國道客運、公路客運都業者加班，其中花蓮到台東、南迴、西部部分就用遊覽車來跑。

「5月1日大概成定局」，王國材說「站在疏運來說是遺憾，但在節日上表達尊重」。他也表示，不會以二線人員支援一線開車，會以雙人乘務進行，一名司機員搭配一名指導教練，對於上班人數他也有所保留，就怕會被勸退，決定明(29日)中午才會公布。